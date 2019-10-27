Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu'nda şampiyon Flamengo

Alanya'da bir haftadır süren ve 19 ülkeden 22 kadın ve erkek takımının katıldığı Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası bugün oynan final maçları ile sona erdi. Erkeklerde Flamengo, kadınlarda ise Pavia Lokrians şampiyon oldu.

Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen şampiyona bugün oynanan final maçlarıyla sona erdi. Erkeklerde Flamengo, kadınlarda ise Pavia Lokrians şampiyon oldu.

Filipe'den 7 gol

Şampiyonada mücadele eden Alanya Belediyespor ise Almanya'nın Rostocker Robben takımını Filipe'nin yıldızlaştığı maçta 10-6 yenerek dünya beşinciliğini kazandı. Alanya Belediyespor'un Brezilyalı oyuncusu Filipe rakip filelere tam yedi gol bırakarak maçın yıldızı oldu. Türk ekibinin diğer gollerini, Cem, Seyit Ahmet ve Bruno kaydetti. Kleopatra Plajı'nda gerçekleşen final maçlarını olumsuz hava koşullarına rağmen kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Organizasyonda kısa sürede hazırlanmasına rağmen, FIFA gözlemcileri tarafı tam not aldı.

Erkeklerde Flamengo şampiyon

Çin temsilcisi Meizhou Hakka ile Brezilya ekibi erkekler finalinde karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişme içinde geçen karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Flamengo, Marquez'in müthiş gölleriyle kumdan 5-3 galip ayrılarak Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu şampiyonluğunu kazandı.

Kadınlarda Pavia Lokrians ipi göğüsledi

Kadınlar finalinde de büyük çekişme vardı. İtalya'nın Pavia Lokrians takımı Polonya'nın Lady Grembach Lodz takımını 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük, dördüncülük maçında İran'ın Shanin Khazar takımı ile, İspanya'nın Levante takımı karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 5-5 kapandı. Uzatmada dönüş değişmedi. Penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup eden Levante, dünya üçüncüsü oldu.

Toplam 55 bin Dolar ödül dağıtıldı

Dünya kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası'nda kadınlarda 10 bin, erkeklerde 45 bin dolar para ödülü dağıtıldı. Erkeklerde birinci 15, ikinci 10, üçüncü 5, dördüncü 3 bin 500, beşinci bin 500 dolar para ödülü kazandı. Kadınlarda ise birinci 5, ikinci 2, üçüncü bin 500, dördüncü bin, beşincide 500 dolar para ödülü almaya hak kazandı.

Final maçlarından sonra düzenlenen ödül töreninde şampiyonanın en iyileri ödül aldı. Alanya Belediyespor'un golcüsü Filipe gol kralı, Flamengo'nun kalecisi Andrade en iyi file bekçisi olurken erkeklerde en değerli oyuncusu Meizhou Hakka takımının Portekizli oyuncusu Leonardo Martins seçildi.

Ödülleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Futbolu Federasyonu üyesi Hasan Akıncıoğlu ile Abdurrahman Arıcı taktim etti.

Kadınlarda da en değerli oyuncu olarak Pavia Lokrians'ın İtalyan oyuncu Coloduetti seçildi.