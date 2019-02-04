Dünya-Para Tekvando Şampiyonası'na doğru

Dünya-Para Tekvando Şampiyonası 5-6 Şubat'ta Antalya Belek'teki bir otelde düzenlenecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım aşamasındaki önemli organizasyonlardan olan ve Türk sporcuların da dünya şampiyonluğu için mücadele edeceği Dünya-Para Tekvando Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir otelde düzenlendi.

Toplantıya Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve paralimpik komite yetkilileri katıldı.

Toplantıda Dünya Para-Tekwando Şampiyonası'nın ardından Antalya'da 7-17 Şubat'ta 4. WT Başkanlık Kupası ve 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası düzenleneceği kaydedildi.

Toplantıda konuşan Türkiye Tekvando Federasyonu Şampiyonu Metin Şahin, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk defa olimpik branş olarak yer alacak Para Tekvando'nun önemli bir branş haline geldiğini vurguladı.

Şahin, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenecek şampiyonaya 69 ülkeden 258'i erkek 396 sporcunun katılacağını belirtti. Antalya'nın spor kenti olarak dünyada marka bir şehir olduğunu kaydeden Şahin, bu markanın daha da güzelleşmesi için federasyon olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Şahin, “Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nın ardından yapılacak 4. WT Başkanlık Kupası'na 67 ülkedeki 466 kulüpten 2 bin 92 sporcunun katılacak. Turnuva Avrupa şampiyonasına kota verecek. Türk sporcuların tecrübelerinin artması ve geleceğe hazırlaması için bu turnuva çok önemli. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na ise 57 ülkeden 1700 sporcu katılacak. Antalya'da 2 haftalık süreçte yapılacak 3 organizasyonla kentte tekvando festivali gerçekleşecek” dedi.

"4 kota da gelebilir"

Türkiye Tekvando Federasyonu olarak 450 binin üzerinde sporcuya sahip olduklarını kaydeden Şahin, “150 bin aktif sporcu var. Hedefimiz uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil edip bayrağımız göndere çektirmek. Tokyo olimpiyatlarına en fazla katılım sağlayıp başarılı olmak istiyoruz. Para Tekvando'da 4 kotanın tamamını almak istiyoruz. Gelen istatistikler de 4 sporcuyla katılacağımızı gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Türk sporculara övgü

Dünya Teknvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, ikinci defa geldiği Antalya'da Para Tekvando Dünya Şampiyonası yapıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda ilk defa para tekvando branşının dahil olacağının altını çizen Choue, “Türkiye dünya tekvandosunda çok önemli bir ülke. Metin Şahin, 1980'lerin elit sporcularından birisiydi. Şahin, olimpiyatlara altın madalya kazanamasa da Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında altın madalya kazandı. İyi bir spor adamı. Türk tekvandocuların Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda iyi sonuç alacağını düşünüyorum. Türkiye her zaman büyük tekvando turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de şimdiye kadar hiç yapılmayan Büyükler Dünya Şampiyonası'nın da yakın zamanda düzenleneceğini düşünüyorum" dedi.

Burhanettin Hacıcaferoğlu ise Para Tekvando Dünya Şampiyonası'nı Antalya'da düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarına değinerek, bu tür organizasyonların tanıtımına katkı vereceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Choue, Şahin'e, Dünya Tekvando Federasyonu'nun, Türkiye Tekvando Federasyonu'nu tanıdığına dair sertifika verdi.