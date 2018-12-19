Dünya şampiyonu Alper, Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediyesi ve IWAB Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu'nun düzenlendiği Fit Antalya Wellness Günleri kapsamında milli sporcu, Dünya ve Avrupa Poomsae Şampiyonu Temel Alper'i konuk ediyor.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen sosyal turizm projesi IWAB Kadınlar Çiçek Açıyor Platformu, milli sporcu, Dünya ve Avrupa Poomsae Şampiyonu Temel Alper'i misafir edecek. Platformun düzenlendiği Fit Antalya Wellness Günleri kapsamında yarın, 20 Aralık Perşembe, saat 14.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte Alper, “Eksersiz ve Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar” konulu sunum yapacak. IWAB Proje Başkanı Hatice Bozkurt “Bu güne kadar yapmış olduğumuz tüm festival ve etkinliklerde ilklere imza atmaya özen göstermiş bir platform olarak bu kez ana konumuzu ‘Sağlıklı Yaşam ve Wellness' olarak belirledik” dedi.

Sponsorların da desteğiyle bu kez bir dünya şampiyonunun ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Bozkurt, “Tüm dünyada yükselişte olan doğal mikro besinleri de anlatacağımız ücretsiz etkinliğimize bütün Antalya halkı davetlidir. Muratpaşa Belediyesi'nin bizlere vermiş oldukları destek ile günden güne büyüyoruz, teşekkür ederiz” diye konuştu.