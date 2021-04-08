Dünya şampiyonu Semih Saygıner'i yenip çeyrek finale çıktı

Antalya'da devam eden 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonasında ilk 16 müsabakalarında Semih Saygıner ile karşılaşan Hemşinspor sporcusu Ömer Karakurt, Dünya Şampiyonu Saygıner'i 40-38 skorla yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Daha önce küçük masa Avrupa Bilardo şampiyonluğunu kazanmış olan ve takım arkadaşı Serdal Baş ile Hemşinspor'a Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandıran Ömer Karakurt, Milli Takım'a girebilmek için mücadele ediyor.

Ömer Karakurt'un Uluslararası başarıları şu şekilde:

“2019 Küçük Masa Avrupa Şampiyonu, 2019 Küçük Masa Kulüpler Hemşinspor Avrupa ikincisi, 2015 Küçük Masa Avrupa üçüncüsü, 2013 Gençler Avrupa Şampiyonu, 2012 Gençler Dünya ikinciliği, 2012 Gençler Avrupa ikinciliği, 2011 Gençler Avrupa üçüncülüğü, 2010 Gençler Avrupa üçüncülüğü.”