Dünya Temizlik Günü'nde denizden market arabası çıktı

Antalya'da 17 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformunun çağrısıyla bir araya gelen gönüllüler, hem karada hem denizde temizlik yaptı. Karada 100 çöp poşeti doldurulurken, denizden çıkan market arabası şaşkınlık oluşturdu.

17 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliklerine Antalya Muratpaşa'dan yaklaşık 200 gönüllü katıldı. ASSİM Çevre Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen çevreciler, günün erken saatlerinde büyük temizlik hareketi için dünyaca ünlü falez bandında buluştu.

Hem karada hem denizde gerçekleşen temizlik için bir yanda denizden yüksekliği yer yer 50 metreyi bulan falezlere inmek için Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) üyesi dağcılar diğer yanda denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Deniz Polisi eşliğinde Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü ve Antalya Sualtı Derneği dalgıçları hazırlandı.

Etkinliğe gönüllülerin yanı sıra AKUT, BEYDOSK, Muratpaşa Yabancılar Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mustafa Kemal Okulları, Kızılay, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Decathlon, Muratpaşa Deniz Mahallesi Atölye Grubu, Ukrayna Ailesi Derneği üyeleri de katıldı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından falezlerde ve Akdeniz'in masmavi sularında temizlik başladı. Yaklaşık 3 saat süren temizlikte karada 100 çöp poşeti doldu. Denizde ise ambalaj atıklarının yanı sıra çıkartılan market arabası şaşkınlık oluşturdu. TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, etkinliğin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, “Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal ve ekibine, doğa severlere, çevrecilere duyarlılıkları için çok çok teşekkür ediyorum” dedi.