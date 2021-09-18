Dünya Temizlik Günü'nde kıyı temizliği

Büyükşehir Belediyesi kıyıların ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturma amacıyla 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpümüze Sahip Çıkalım' sloganıyla Lara sahilinde kıyı temizliği yaptı.

10 milyon çöp denizlere karışıyor

Dünya'nın %70'nin okyanus ve denizlerden oluştuğunu ve alınan her 3 nefesten ikisinin denizler sayesinde olduğunu belirten Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu, “Okyanus ve denizlere ulaşan çöpler, deniz ekosisteminin bozulmasına ve çevre sorunlarına yol açıyor. Denizdeki kirliliğin asıl sebebi kıyılara bilinçsizce atılan çöplerdir. Uluslararası araştırmalara göre yılda 10 milyon ton karasal kaynaklı çöpün denizlere ve okyanuslara karıştığı tahmin edilmekte. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpümüze Sahip Çıkalım' sloganıyla bu konularda farkındalık amacıyla bu etkinliği düzenledik. Denizlerimize sahip çıkalım” diye konuştu”

Lara Sahili'ndeki Ekdağ tesislerine ait sahil bandında düzenlenen etkinlik kapsamında sahil kullanıcıları tarafından gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanarak, sahil temizlendi. Cam, plastik, metal, maske ve izmarit gibi çöpler ayrıştırılarak sahilde sergilendi.

Plastik atıklardan elbise

Etkinlikte Rus sanatçı Güzel Amirova tarafından sahillerden toplanan pet şişe ve poşet gibi atık malzemelerden yaptığı obje ve eserler de sergilendi. Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek toplanan atıkları değerlendirmek ve farkındalık oluşturabilmek istediğini söyleyen Güzel Amirova, “Toplanan plastik atıkları Deniz ve Kıyı Yönetimi personelinin de destekleriyle birer esere dönüştürdüm. Heykel, saç tacı ve elbise yaptım. Amacım insanların doğaya ve kaynaklara olan israfına dikkat çekmek” diye konuştu. Rus sanatçı deniz kirliliğine dikkat çekme amacıyla plastik atıkların yapmış olduğu elbise ile kıyı temizliği yaptı.