Dünya Temizlik Günü'nde Konyaaltı sahili temizlendi

Sahilde denize giren vatandaşların da katılım sağladığı temizlik etkinliğine turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi denizlerin ve kıyıların gelecek nesille temiz bir şekilde ulaşması amacıyla farkındalık oluşturmak için düzenlenen Dünya Temizlik Günü'nde ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpümüze Sahip Çıkalım' sloganıyla Konyaaltı sahilinde kıyı temizliği yaptı. Kıyı temizlik programına Antalyaspor Kulübü Derneği 7-11 yaş yüzücüleri, aileleri, Mavi Bayrak Antalya İl Koordinatörlüğü, Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetim Şube Müdürlüğü yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Turistler de katıldı

Boğaçayı 1 Nolu Plaj sahili İLE Boğaçayı'nın denize döküldüğü alan arasında gerçekleşen temizlik programına turistler de ilgi gösterdi. Katılımcılar ve turistlerin katkılarıyla gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanarak, sahil temizlendi. Kısa sürede yaklaşık toplanan kilolarca çöp bir araya getirilerek, farkındalık amacıyla sahilde sergilendi. Program sonunda katılımcılara kek ve su ikram edildi.