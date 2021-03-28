Dünya Tiyatrolar Günü'nde ‘Kunduracı Doktor' online sahnelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde online olarak seyircisiyle buluştu. Türkiye prömiyerini yapan AŞT oyuncularına sahneledikleri 'Kunduracı Doktor' oyunu için alkışlar evlerden yükseldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro Oyuncuları, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde evlere konuk oldu. AŞT oyuncuları, daha önce Türkiye'de hiç sahnelenmemiş 'Kunduracı Doktor' isimli oyunun prömiyerini yaptı. Tiyatro oyuncularının canlı sahnelediği oyun, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı. Tiyatro severler bu kez tiyatro salonundan değil evlerinden tiyatro izlemenin keyfini yaşadı. Alkışların evlerden yükseldiği Kunduracı Doktor izleyenlerden tam not aldı.

“Türkiye Prömiyeri ile perdelerini online açtı”

Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı tek perdelik ‘Kunduracı Doktor' isimli oyunda geçmişte başarılı bir doktor olan ama hayatı hayal kırıklıklarıyla dolu Nikola Kos ve ailesinin Belgrad'ın yer altı dünyasında yer alan kişilerle hayatlarının kesişmesi sonucu gelişen olaylar anlatılıyor. Türkiye prömiyeri ile perdelerini açan oyunun yönetmenliğini ise AŞT'nin başarılı oyuncusu Baran Şükrü Babacan yapıyor.