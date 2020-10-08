Dünyaca ünlü falezlere yakışmayan görüntüler

Antalya'da Atatürk Parkı içindeki falezlerin yürüyüş yolu ve seyir teraslarındaki çöp birikintileri bölgeyi ziyaret eden vatandaşların tepkisini çekiyor.

Turizm kenti Antalya'da her yıl yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Atatürk Parkı, falezlerdeki çöp birikintileri dikkat çekti. Falezler üzerindeki seyir terası ile yürüyüş yollarında alkol şişe ve kutuları, pet şişeler, cam kırıkları, kağıt mendiller, poşet olduğu görüldü. Bir noktada ise çöp dolu poşetlerin üst üste atılarak yığın oluştuğu gözlemlendi. Terk edilmiş bir alanı andıran bölgedeki kirlilik yerli ve yabancı misafirlerin tepkisi çekti. Manzara izlemek isteyen kişiler cam kırıklarından güçlükle yürüyebildi. Özellikle de koruma altındaki falezlerde cam ve pet şişe kirliliği dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan falezlerin güzelliği ve çöplü alanlar havadan drone ile görüntülendi.

"Utandım"

Falezlere balık tutmaya gelen ve gördüğü manzara karşısında üzgün olduğunu ifade eden emekli Dursun Önal, “Uzun bir aradan sonra ilk kez geldim. Yukarından aşağıya böyle bir pislik, rezil görüntü görmedim. Yazıklar olsun buraları kirletenlere. Pet, cam diğer içecek şişeleri, poşetler atmışlar. Bu memleket bizim, manzara yazık. İnsanlığımdan utandım. Turizm cenneti bir yerde bu görüntü yakışmıyor" dedi.

"Duyarlı olalım"

Bu manzaranın hiçbir yerde olmadığını ve gelen kişilerin kirletmemesi gerektiğinin altını çizen Önal, “Herkes kendi çöpünü götürsün en azından. Utandım bu çöplerden. Tekrar kullanabilmek için bu yerleri temiz bırakmamız gerekir. Herkesi duyarlılığa davet ediyorum" diye konuştu.

Turistler de tepki gösterdi

Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen İgor-Anna Bogdanov çifti de falezler üzerinde manzarayı izledi. Çöplerle dolu merdivenlerden suya inen çift, manzarayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Türkiye ve Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu dile getiren Bogdanov çifti, kirliliğin ise üzücü olduğunu söyledi. Çöpleri de ellerine alarak gösteren Rus çift,gelenlerin temiz bırakmasını, yetkililerin ise çöpleri atıkları temizlemesini istedi.