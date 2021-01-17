Dünyaca ünlü kayak merkezine uzun süre sonra kar yağdı, otel müdürü ve kayak hocası sevinçten göbek attı

Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezine uzun bir aradan sonra karın yağdığını gören otel kayak odası müdürü ile kayak hocası, yağışın altında oyun havası eşliğinde oynadı.

Sert bir kışın geçmediği turizmin başkenti Antalya'nın, dünyaca ünlü Saklıkent Kayak Merkezi'nde, uzun süre sonra gelen kar yağışı, merkezi beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde başlayan yağışı gören merkezdeki bir otelin kayak odası müdürü Muhammet Özaydın ile kayak hocası Kadir Özaydın, dışarıya çıkarak oyun havası eşliğinde oynamaya başladı.

“Bu sene baya bir bekletti”

O anları, “Bu sene baya bir bekletti kar yağışı. Çok güzel bir şekilde yağıyor, her tarafı beyazlattı” diyerek cep telefonuyla kaydeden ikili, uzun süre oynamaya devam etti. Sezonun ilk karını görünce oldukça heyecanlandıklarını belirten Muhammet Özaydın, “Sezonun ilk karını ağırladık. Bu karın heyecanlıyla da kendimizi kapı önüne attık ve müzik eşliğinde oynadık” dedi.