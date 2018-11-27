Dünyaca ünlü otel önünde eski işçilerden eylem

Antalya'da geçtiğimiz yıl borçları nedeniyle iflasını açıklayan, ardından haciz yoluyla Halkbankası'na geçen dünyaca ünlü Mardan Palace Hotel'in eski çalışanları alacakları ödenmediği gerekçesiyle otel önünde eylem yaptı. 500 işçinin yaklaşık 16 milyon alacağı bulunuyor.

Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara mal olan ve 2009 yılında açılışı yapılan ardından alacakları nedeniyle haciz yoluyla bir bankaya geçen Mardan Palace Otel çalışanları otel önünde eylem yaptı. 1 yıl önce tesisin iflasını açıkladığını ve 6 aylık maaşları ile kıdem tazminatlarını alamadıklarını öne süren çalışanlar mağdur olduklarını belirtti.

Çalışanlar 10 yıl emek verdikleri otelden ayrıldıktan sonra maaşlarını alamadıkları için yaşanan mağduriyet nedeniyle birçok arkadaşlarının psikolojik problemler yaşadığını ve bir çok kişinin icralık olarak boşandığını söyledi.

"500 işçi mağdur"

Otelin eski personellerinden Ali Kalender, "Otelde on yıl emek verdim. 1 yıl önce otel iflas ettiğini açıkladı ve işten çıkarıldık. İçeride maaşlarımız hakkımız kaldı. Hiçbir hakkımızı alamadık. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi emekçi. 500 kişi mağdur, alacak olduğumuz para 16 milyon. Ailelerle birlikte mağdur sayısı 3 bini buluyor. Yetkili her yere ulaştık ama bir yanıt alamadık. Bütün kapılar yüzümüze kapandı. Otel el değiştirmiş, çalışan işçiler var. Yeni sahibi eski borçları kabul etmeyeceğini belirtiyor. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız” dedi.

"Mağdur olduk"

Erdoğan Dağ, otelde 10 yıl çalıştığını hatırlatarak, “Çok iyi hizmet yaptık ama emeğimizin karşılığını alamadık. 48 bin liralık alacağımı bir yıldır alamadım. Mağdur olduk. Bu konuda bize destek verilmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.