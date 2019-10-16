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Dünyaca ünlü sahil boşaldı, manzarayı gören turistler özçekim yarışına girdi

Antalya’da dün gece başlayan şiddetli sağanak ve gün içerisinde de havanın kapalı olmasıyla, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı.

Antalya'da dün gece başlayan şiddetli sağanak ve gün içerisinde de havanın kapalı olmasıyla, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı. Sahilin varyantlardaki seyir terasına gelen turistler ise deniz üzerinde oluşan manzarayla birlikte anı ölümsüzleştirmek için adeta özçekim yarışına girdi.


Dün gece Antalya'da etkili olan sağanak sonrası gün içerisinde rüzgar ve kapalı hava hakim oldu. Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının yüzde 52 olarak ölçüldüğü kentte, önceki günler tatilcilerin ve vatandaşların denize girmek için akın ettiği sahil bomboş kaldı. Sahilde az sayıda kişinin balık tuttuğu gözlenirken, bulutların arasından sahile vuran güneş ise seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Varyantlardaki seyir terasına gelen turistler, manzarayı kaçırmayıp anı ölümsüzleştirmek için adeta özçekim yarışına girdi.

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