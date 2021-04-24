Dünyaca ünlü sahil traktörlerle tarla gibi sürülüp sezona hazırlanıyor

Antalya'da kısıtlama öncesi vatandaşlar, kısıtlama saatinde ise turistler sahillere sakın etti. Turizm sezonu için hazırlıkların sürdüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, 2 traktörün tatilciler arasında düzenleme çalışması ise şaşkınlık oluşturdu.

Perşembe günü öğle saatlerinde hava sıcaklığının 23, dün ise 25 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, kısıtlamanın ilk gününde ise turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde, kısıtlamaya saatler kala yerleşik yabancılar ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, kısıtlamanın ilk gününde 7 kilometrelik sahil sadece turistlere kaldı. Her iki günde de vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı, bazıları da gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

Şaşkınlık oluşturdu

Turizm sezon hazırlıklarının devam ettiği sahilde, tatilcilere yakın kısımda 2 traktörün sahil düzenleme çalışması ise şaşkınlık oluşturdu. Kış sezonundan kalma çukurluk alanların düzeltildiği çalışma, tarım alanlarındaki üretim çalışmalarını hatırlattı.

“Dalga sesinden fark etmedim”

Sahilde güneşlenen Deniz Kıran, yapılan çalışmadan memnun olduğunu ifade ederek, “Güzel olmuş. Traktörün sesini dalga sesinden fark etmedim. Turizme hazırlık olduğunu düşünüyorum” dedi.