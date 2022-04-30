Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde, Kızıldeniz orijinli denizkestanesi, koloni olarak görüntülendi. Kestanelerin dikenlerinin zehirli ancak öldürücü olmadığını belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Kıyıya kadar girmemiş açıkta şu anda zaman zaman kıyıya kadar girdiklerini görüyoruz. Çok hızlı bir popülasyonları var. Marmara'ya kadar uzandı. Kestaneyi ilk kez Kaş'ta kaydedilmişti, ikinci kez burada kaydettik” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte Konyaaltı Sahili'nde eğitim dalışı gerçekleştirdi. Sualtında denizkestanesi kolonisiyle karşılaşan Gökoğlu, türü yakından incelemeye başladı. Gökoğlu, kestanelerin zehirli ama öldürücü olmadığını tespit ederek dalış anını sualtı kamerasıyla kaydetti.

“Kestaneler koloni şeklinde”

Kestanelerin koloni halde olduğunu belirten Mehmet Gökoğlu, “Bugün eğitim dalışı yaptık. Suyun altında gördüğümüz şeyler atıklar. Özellikle falezlerden atılan atıkları gördük. Hoş bir görüntü değil. Kestaneler yine koloni şeklinde bir yerde toplanmış şekildeydi. Geçen daldığımızda çok miktarda denizanası vardı. Ancak denizanası göçü artık tamamlandı. Kıyıda şu anda denizanası yok belki açıkta olabilir. Vatandaşlarımız korkmadan denize girebilir” dedi.

“Öldürücü değil acı verici”

Kestanelerin dikenlerinin zehirli ama öldürücü olmadığını söyleyen Gökoğlu, “Kestaneler Kızıldeniz göçmeni. Bizim normal kestanelerimizden daha farklı büyük ve uzun dikenli. Dikenleri zehirli ancak öldürücü değil acı verici. Kıyıya kadar girmemiş açıkta şu anda zaman zaman kıyıya kadar girdiklerini görüyoruz. Çok hızlı bir popülasyonları var. Marmara'ya kadar uzandı. Kestaneyi ilk kez Kaş'ta kaydedilmişti, ikinci kez burada kaydettik. Çok geçmeden tüm Akdeniz'e yayıldı” diye konuştu.

“Rahatlıkla denize girebilirler”

Vatandaşların rahatlıkla denize girebileceğinin altını çizen Gökoğlu, “Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilir. Dalganın olmadığı yerde, denizin sakin olduğu yerlerde bu kestaneler sığ sulara kadar gelebilir. Buralarda vatandaşlarımız, sadece kestane için değil diğer canlılarda kesebilir. Kayalık yerlerde plaj ayakkabısı ile girerlerse daha iyi olacaklardır” şeklinde konuştu.