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Dünyaca ünlü sahilde martı istilası

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini binlerce martı istila etti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini binlerce martı istila etti. Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgeye gelen martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.


Antalya'da bugün öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, Konyaaltı sahilinde boyu 2 ila 3 metreye kadar çıkan dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar sonrası Konyaaltı beyaza büründü. Dünyaca ünlü sahile anı ölümsüzleştirmek için gelen birçok vatandaş ise sahilde binlerce martıyı görünce neye uğradığını şaşırdı. Balık avlamak için sahile gelen martılar, dalgaların kıyıyı dövmesiyle birlikte harekete geçip balıkları avlamaya çalıştı.


Vatandaşlarsa bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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