İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünyaca ünlü sahilde yıkım gerginliği

Antalya’da Konyaaltı sahilinde bulunan bir büfenin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yıkımı başlatılmak istendi.

Antalya'da Konyaaltı sahilinde bulunan bir büfenin, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yıkımı başlatılmak istendi. Vergilerini ödediğini belirten işyeri sahibi Ali Akın, yıkımın usulsüz olduğu iddia ederek polis ve zabıta ekiplerine zorluk çıkardı.


Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda bulunan plajda büfe yıkım gerginliği meydana geldi. Ali Akın isimli kişinin sahibi olduğu büfe, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yıkılmak istendi. Karşısında polisi ve yıkım ekiplerine gören işyeri sahibi Ali Akın, yıkımın usulsüz olduğunu belirterek, durdurulması için talepte bulundu. Dakikalarca ekiplere direnen ve olayı tartışma boyutuna taşıyan Akın, ailesini geçindirdiğini ve vergilerini ödediğini savundu.


Tartışmanın devam ettiği sırada sahile inen turistler de şaşkınlık içinde olup biteni izledi. Yıkım, saatler süren ikna çabalarının ardından iki gün sonrasına ertelendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.