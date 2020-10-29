Dünyaca ünlü sahildeki manzarayı görenler cep telefonlarına sarıldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi ikiye, sahil kısmı da dalgaların dövmesiyle beyaza büründü. Yağmur bulutlarıyla birlikte oluşan ışık hüzmesini görenler ise manzarayı görünce cep telefonuna sarıldı.

Antalya'da bugün etkili olan rüzgarlı hava, dünyaca ünlü sahilde kent sakinleri ve tatilcilere eşsiz bir manzara sundu. Rüzgarla birlikte dalgaların dövdüğü sahil beyaza büründü, denizin rengiyse mavi ve turkuaza büründü. Sahilin batı kısmındaki Bey Dağları'nı kaplayan yağmur bulutları arasından süzülen ışık hüzmesiyle birlikte sahilde görsel şölen oluştu. Seyir terasındaki muhteşem manzarayı görenler cep telefonlarına sarılıp bol bol fotoğraf çekindi.

Plaj kısmında bazı vatandaşlar, dalgalara rağmen denize girmeye devam etti.