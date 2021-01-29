Dünyaca ünlü şelale yağmur sonrası coştu, denizin rengi kahverengiye döndü

Antalya'da şiddetli yağışla birlikte dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde su debisi yükseldi, şelalenin kıyı kesimindeki işletmeler taşkına karşı setler koydu. Yağış nedeniyle coşan şelalenin rengi kahverengiye dönerken, vatandaşlar ve turistler oluşan manzarayı çitleri aşarak fotoğrafladı.

Antalya'da çarşamba günü etkili olan sağanak ve fırtına sonrası dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin su debisi 2 metre kadar yükseldi. Şelalenin etrafındaki işletmeler ise yükselen debi karşısında barikatlar koyarak tedbir aldı. Yağış nedeniyle coşan şelalenin rengi çamurla karışarak kahverengiye döndü. Şelalenin denizle buluştuğu kısımda akan çamurlu su da denizin rengini ikiye böldü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde şelalenin denizle buluştuğu alanda oluşan görüntü görenleri şaşırttı. Oluşan manzarayı gören vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarına sarılarak şelalenin fotoğrafını çekti. Bazı ziyaretçilerse fırtınadan dolayı yıkılan çitleri geçerek şelaleyi paralel bölgeden fotoğraflamaya çalıştı.

“Su taşmasın diye şeritlerle engel koymuşlar”

Fırtına sonrası Düden'e gelen suyun 2-3 metre yükseldiğini belirten Alparslan Canpolat, “Ağacın orada tahtalar vardı, onları yuttu. Daha önce berraktı, şu an çamur akıyor. Bu su çok hızlı akıyor ve tehlikeli. Bence etrafına tel örülmeli” dedi.

Eyüphan Bozkaya da, “Dünkü fırtına ve yağmurdan dolayı çamur akıyor. Yol boyunca su taşmasın diye şeritlere engel koymuşlar” diye konuştu.

Çitleri geçip yakınından fotoğraf çeken yerleşik Alman Thomas Hurch, “Çok güzel. Dağlardan çok su geliyor. Dün çok yağmur yağdı. Biraz tehlikeli ama fotoğraf için yaptım” ifadelerini kullandı.