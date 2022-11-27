Dünya'nın çiçeği Kepez'den

Kesme çiçek üretiminde Türkiye lideri Antalya'nın rengarenk çiçeklerle dolu Kepez'deki seralarını gezen Başkan Hakan Tütüncü, “Dünya'nın en güzel çiçekleri, dünyaya Kepez'den gidiyor” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz yıl ülkemize 148 milyon dolarlık ihracat geliri sağlayan, 2022 yılı için de 180 milyon dolarlık ihracat hedeflenen kesme çiçek sektörünün üreticilerini ziyaret etti. Kesme çiçek üretiminde Türkiye lideri Antalya'nın rengarenk çiçeklerle dolu Kepez'deki seralarını gezdi, bu yılki ürün verimliliği hakkında da üreticilerden bilgi aldı. Kesme çiçek üreticilerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Tütüncü, seralarda çalışan işçilere de kolaylıklar diledi.

"Elde ettiğimiz gelirle de milli ekonomimize katkı sağlıyoruz"

Antalya'nın kesme çiçek üretiminin başkenti olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Üreticilerimiz, Antalya'nın bu çok bereketli toprağında, bereketli ikliminde hem ekonomiye hem de istihdama çok büyük katkılar sağlayan çiçek üretimini gerçekleştiriyor. Dünya'nın en güzel çiçeklerini bu seralarda yetiştiren emekçilerimiz, çiftçilerimiz, ziraatçılarımız bunları bütün dünyaya ihraç etmek suretiyle milli ekonomimize farklı bir değer katıyor. Bu güzel çiçeklerle hem hayatı güzelleştiriyoruz, hem istihdama katkı sağlıyoruz, bu ürünleri yurt dışına satıyoruz, elde ettiğimiz gelirle de milli ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bizde bugün çiçek seralarında hemşehrilerimizle birlikte olalım, üreticilerimizin yanında duralım, emekçilerimizle gönül gönüle olalım istedik. İnşallah önümüzdeki süreçte Antalya'nın bu seralarında yetişen ve bütün dünyaya ihraç ettiğimiz, ekonomimize, istihdama katkı veren bu sektörü Antalya ve dünyaya çok farklı bir şekilde tanıtacağı.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, ziyaretlerinde AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti.