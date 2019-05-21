Dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar ziyarete açıldı

Dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden 'TCG Sancaktar' ile 'TCG Gediz' gemileri Antalya Port Akdeniz Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı çerçevesinde Antalya'ya gelen TCG Sancaktar ile TCG Gediz gemileri, Port Akdeniz Limanı 8 nolu iskeleye demirledi. Tuzla'da inşa edilen dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar kapılarını ziyaretçilerine açtı. Liman personeli ve vatandaşların ilgi gösterdiği ziyarette, görevli askeri personel geminin içeriği hakkında bilgilendirmeler yaptı. Ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

TCG Sancaktar ile TCG Gediz gemileri, 21-23 Mayıs tarihlerinde 10.00 - 12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Gemilerin, cuma günü Antalya'dan ayrılması bekleniyor.