Dünya'nın ve Türkiye'nin renkleri Kepez'de buluştu

Kepez Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri bünyesinde bu yıl 6'ncısını düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, açılış korteji ve dünyanın dört bir tarafından gelen folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Dünya'nın ve Türkiye'nin folklor renkleri Kepez'de buluştu. Kepez Belediyesi'nin, geleneksel olarak her yıl düzenlediği 6. Uluslararası Folklor Festivali'nin açılışı Mehmet Akif Caddesi üzerinden Dokumapark'a gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerin kortej yürüyüşü ile başlayan festival, AVM'de renkli gösterilerle devam etti. Festivale aralarında Meksika'nın da olduğu 10 yabancı, Anadolu'dan da 7 yerli olmak üzere 594 kişi katıldı. AVM önündeki gösterileri izleyen ve festivalle ilgili bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dünya'nın ve Türkiye'nin folklor renklerini yine Kepez'de buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Şehri adeta bir kültür sanat adası haline getirmek için büyük bir uğraş verdiklerini dile hetiren Başkan Tütüncü, “Folklor Festivalimiz kapılarını bu yıl altıncı kez açıyor. Çok güzel bir kortejle festivalimiz başladı. Altı yıl önce hedefimiz şuydu; Turizmin başkenti olan Antalya'ya dünyayanın değişik şehirlerinden misafirlerin geldiği bir vakitte Büyük Taarruz'un, Malazgirt Meydan Muharebesinin, yaşandığı tam da zafer günlerinde ve hemen ardından dünya barış günlerini idrak ettiğimiz vakitler de böyle bir etkinlik kazandırmak istiyorduk. Ve şehre renk oldu. Kolay değil altı yıl boyunca bu etkinliği gerçekleştirebilmek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Festivalde 4 gün boyunca belirlenen program dahilinde 17 farklı grup dünya'dan gelen ve 7'si de Anadolu'dan gelen çok farklı guruplar var. Bu ekiplerimiz Antalya'ya ve Antalya gelen misafirlerimize şehrin değişik noktalarında harika bir festival yaşatacak. Bilim festivalleriyle, kültür sanat festivalleriyle Kepez'i nitelikli bir festivaller şehri haline getiriyoruz. Festivallerle Kepez'de hem kültüre, sanata, bilime, teknolojiye vurgu yapıyor, hemde şehrimizin tanıtımına katkı sunuyoruz” dedi.

6 yıldır aynı heyecan

Kepez Belediyesi'nin 6. Uluslararası Folklor Festivali, kortej ve AVM'nin önündeki gösterilerden sonra Dokumapark'ta devam etti. Dünyanın ve Türkiye'nin kültür renklerinin buluştuğu etkinlikte konuşan Başkan Tütüncü; “Altı yıl önce istedik ki; Biz Antalya'ya uluslararası renkli bir festival kazandıralım. Biz biliyoruz ki; evrenselliğin yolu hep yerellikten geçiyor. Yani yerel kültürlerin dünya sahnesine çıkmasıyla birlikte ve evrensellik tamda bu noktadan başlıyor. Bizde Türkiye'nin renklerini dünyanın değişik bölgelerindeki renklerini turizmin başkenti Antalya'da sizler için bir festivale dönüştürelim, şehrimiz için bir değere dönüştürelim istedik. Ve altı yıl evvel Kepez'de bu görkemli festivalimizin ilk adımı atıldı. Kolay değildi bir festivali altı yıl boyunca aynı heyecanla sürdürebilmek” diye konuştu.

26 Ağustos özel bir gün

Bugünün çok özel bir gün olduğuna vurgu yaparak konuşmasına devam eden Başkan Tütüncü, “Bugün 26 Ağustos 2022. Bundan tam 100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman askerleri Türkiye Cumhuriyetine giden yolda milletimizin bağımsızlık meşalesinin en yükseğe çıkartabilmek için büyük bir mücadeleye başladılar. Bugün büyük taarruzun başladığı tarihin tam 100'ncü yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman askerlerini, şanlı ecdadımızı, aziz şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha minnetle şükranla yad ediyorum. Ve yine bir 26 Ağustos günü tam 951 yıl evvel bu cennet vatanı bizim milletimize ebedi bir yurt olarak açan Gazi Sultan Alparslan Hazretleri, şanlı kahramanlarıyla birlikte Anadolu'nun kapılarını Aziz milletimize açtı. İşte bugünde o tarihin tam 951'nci yılı… Sultan Alparslan'ı, Malazgirt'in bütün kahramanlarını şanlı ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi hürmetle minnetle yad ediyorum “ dedi.

Festivaller şehri güzelleştiriyor

“Biz Antalya'ya bilimi, kültürü, sanatı sevdirebilmek, Antalya'yı güzel bir kültür sanat adası haline getirebilmek için Antalya'nın en büyük ilçesinde nice nice güzel etkinlikler, festivaller, organizasyonlar yapıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bu festivaller şehre güzellikler getiriyor. Gelecek kuşaklara bir ufuk, şehrimize bir tanıtım ve şehrimizinde markasını tanıtan bir etkinlik oluyor. İşte biz bu yolda yürümeye , Bilimfest ile gençlerimize o sonsuz ufukları işaret etmeye, böylesi folklor festivalleriyle, yeşilçam etkinlikleriyle, nostaljik festivallerle geçmişimizin o güzel günlerine kapı aralamaya devam edeceğiz. Bir yandan yatırımları yapacağız. Şehri nereden nereye getirdiğimiz herkesin malumu. Göreve geldiğimizde Kepez'i arka mahalle olarak tanımlayanlar, şimdi Kepez'de bir gayri menkul sahibi oluyorlar. Kepez'de bir yandan hizmetlerle şehri ileriye taşırken, diğer yandan da kültürle, sanatla, bilgiyle, bilişimle, teknolojiyle, inovasyonla şehri bambaşka bir noktaya taşıyacağız. Böylesi ortamlarda da kardeşliğimizi derinleştireceğiz, dostluğumuzu geliştireceğiz ve geleceğe emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz “ diye konuştu.