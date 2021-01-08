'Dur' ihtarına uymadılar, kaza yapınca yakalandılar

Antalya'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kısa süreli kovalamacanın ardından kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarparak yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 Sokak üzerinde meydana geldi. Motosikletli Yunus timleri, Mertcan Çolaki'nin (20) kullandığı 07 EH 613 plakalı motosiklete, ‘dur ‘ihtarında bulundu. İddiaya göre başlarında kask bulunmayan Çolaki ve yolcusu kız arkadaşı Esra Toprak, ihtara uymayarak kaçtı. Polislerin peşinde olduğunu gören Çolaki, Konuksever ara sokaklarda izini kaybettirmek istedi. Kovalamacanın ardından Çolaki, kırmızı ışıkta bekleyen 07 EV 868 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinin kontrolünü kaybeden ve yere düşen Çolaki, polisler tarafından yakalandı. Hafif yaralı olan Mertcan Çolaki'nin tedavisi ambulansta yapıldı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntülendiğini anlayan Çolaki, ”Biz hatamızı yaptık. Devletimiz de sağ olsun bize yapacağını yapıyor” dedi. Büyük korku yaşayan Esra Toprak ise arkadaşları sakinleştirdi. Mertcan Çolaki'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından cezai işlem uygulandı.

Motosiklet ise Çolaki'nin yakınları tarafından bölgeden götürüldü.