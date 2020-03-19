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'Dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Antalya Caddesi üzerinde siyah renkli bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucunda Yayla Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde bulunan şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramada sağ ön yolcu ayak paspası üzerinde peçete içerisinde 1.89 gram metamfetamin maddesi, vites kolunun yanında ise madde içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ş. ve A.A. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak-Bulundurmak adli işlem yapıldığı bildirildi.

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