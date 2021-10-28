Dur ihtarına uymayan sürücü, polisin bileğini çatlattı

Antalya'da trafik polislerini görünce kaçmaya çalışan araç sürücüsü, kaçarken polisin koluna çarptı. Polis memurunun çarpma sonucu bileği çatladı. Gözden kaybolan araç ve sürücüsü her yerde aranıyor.

Olay, saat 01.00 sıralarında Metin Kasapoğlu Caddesinde meydana geldi. Trafik ekiplerinin uygulama noktasında siyah plakalı 07 KS 706 BMW, ara sokağa girip trafik polislerini görünce kaçtı. Diğer trafik noktasından da kaçmaya çalışan sürücü, dur ihtarına uymadı. Araca doğru kolunu uzatan trafik polisinin telsizi, o sırada kaçan araca çarptı. Trafik polisi Tamer T., kolundan yaralandı. Trafik polisi, önce şikayet için karakola oradan da hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerde trafik polisinin bileğinin çatladığı öğrenildi. Araç ve sürücüsünü bulmak için geniş çaplı arama başlatıldı.