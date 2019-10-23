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Dur ihtarına uymayan sürücü ruhsatsız av tüfeği ile yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak montunun altındaki tüfeği gösterip kaçan Ç.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak montunun altındaki tüfeği gösterip kaçan Ç.K ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Örnek Mahallesi Doğu Garajı civarında çarşı ve mahalle bekçilerinin devriye görevi yaptığı sırada farı kapalı olarak seyreden motosiklet sürücüsünün durumundan şüphe edilerek dur ihtarında bulunuldu. Şüpheli ihtara uymayarak montunun altındaki tüfeği göstererek kaçtı. Şüphelinin kaçması üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada olayın şüphelisinin Ç.K. olduğu ve ruhsatsız av tüfeği, şiş olarak tabir edilen 8 cm uzunluğunda delici alet ve 0.65 gr esrar maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen Ç.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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