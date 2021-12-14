'Dur' ihtarına uymayıp kaçan kamyondan uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda gerçekleştirilen uygulama sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyon sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Kamyonda yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4,25 gram metamfetaminin ve hassas terazinin kamyondaki yağ bidonunun içerisine saklanmış olduğu görüldü. E.G. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde gerçekleştirilen yol uygulamasında 51 KH 340 plakalı kamyon, polislerin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçtı. D-400 Karayolundan Karaöz ve Aksaz istikametine giden kamyon, polislerin amansız takibi sonucunda Gebece Mahallesi'nde ormanlık alanda yakalandı.

Kamyonu kullanan E.G. isimli şahsın şüpheli davranışlar sergilemesi ve aracın konsol kısmında şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen bir madde görülmesi üzerine Narkotik Savcısına bilgi verilerek, araç ve şahıs üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, kamyonun yolcu koltuğu üzerinde siyah poşete sarılı vaziyette 21,62 gram esrar maddesi, çanta içerisinde siyah poşet içerisinde 1 adet sentetik ecza hap, araçta bulunan yağ bidonu ve içerisine zulalanmış beyaz kağıt parçasına sarılı 4,25 gram metamfetamin maddesi, şeffaf poşet içerisinde 4 adet ecstasy hap, 2 adet sentetik ecza hap ve yine yağ bidonu içerisinde anahtarlık görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli tahkikat düzenlenen E.G. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.