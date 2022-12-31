'Dur' levhasına uymayan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi:1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kural ihlali yapan otomobilin önce bir başka otomobile, ardından park halindeki otomobile çarpması sonucu sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5044 sokakta Sorgun Bulvarı istikametinden Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Ali Demir'in kullandığı 07 YH 897 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Hatice Yalçın'ın kullandığı 26 EE 857 plakalı otomobille çarpıştı. Aşırı hızlı olduğu ve 'Dur' levhasına uymadığı bildirilen 07 YH 897 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, park halindeki 07 LEV 44 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Kazada başından yaralanan 07 YH 897 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil sürücüsü Ali Demir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.