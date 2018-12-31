Dutlubahçe'de asfalt çalışması

Muratpaşa Belediyesi, Dutlubahçe Mahallesi'nde 2'nci etap asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi, 3 bin 649 metrekare kaldırım, 6 bin 376 ton malzemeyle 31 bin 403 metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiği Dutlubahçe Mahallesi'nde 2'nci etap çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılının son gününde de çalışmalarına devam eden Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 755 ve 765 Sokakları sıcak asfaltla kapladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; ilk olarak iki sokakta eski asfaltı tamamen kazıdı. Daha sonra da sıcak asfalt kaplama çalışması yaptı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Dutlubahçe Mahallemiz'de çalışmalarımızı yeni yılın ilk günlerinde tamamlayacağız. 2018'in son gününde; toplam 626 metre uzunluğundaki 755 ve 765 Sokakları, kendi tesisimizde ürettiğimiz 759 ton sıcak asfaltla kapladık” dedi.