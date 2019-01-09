Dutlubahçe'de asfalt çalışması

Muratpaşa Belediyesi Dutlubahçe Mahallesi'nde gerçekleştirdiği asfalt çalışmasının ardından son eksikleri tamamlıyor.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, cadde ve sokak yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yılın son haftası Dutlubahçe Mahallesi'nde 2'nci etap çalışmalara başlayan ekipler, mahallede artık rötuşları gerçekleştiriyor.

Mahallede, birinci etap çalışmalarında 3 bin 649 metrekare kaldırım, 6 bin 376 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, 2'nci etap çalışmalarına geçen yıl Kasım ayının ortalarında başladı. Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip mahallede çalışmalar Gazi Bulvarı'na paralel uzanan 761 Sokak'tan başladı ve yılın son gününde 755 ve 765 sokaklarda çalışmalar gerçekleştirildi. 11 bin 340 ton asfalt serimi gerçekleştiren çalışmalarda son düzenlemeler soğuk havaya rağmen devam ederken ekipler, mahallelinin çayıyla ısındı.

Dutlubahçe Muhtarı Zeki İmirgi, kendi demlediği çayı mahallede çalışan ekiplere ikram etti.