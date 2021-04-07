Duvarlarda bulunan 3 eser müzeye götürülürken 22 eser korumaya alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir köyde eski Roma dönemine ait kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının, köy camisi ve bazı evlerin duvarında kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Elmalı Müze Müdürlüğü yetkilileri 3 eseri alarak müzeye götürdü. 21 eserin ise müzeye götürülmesi için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osmankalfalar köyünde eski Roma dönemine (M.S. 3. ve 4. yüzyıl) ait 25 adet mezar kapağı, yazıtlı mezar stelleri ve sütun parçalarının köy camisinin ve bazı evlerin duvarlarında kullanıldığı ortaya çıktı. Vatandaşlardan gelen ihbarın ardından harekete geçen Elmalı Müze Müdürlüğü yetkilileri mahalleye giderek inceleme başlattı. Yapılan incelemede tarihi eserlerin 25 adet mezar kapağı, yazıtlı mezar stelleri, yazıtlı sütun parçaları olduğu tesbit edildi. Yapılan değerlendirmede eserlerin mahallenin yaklaşık 1.5 kilometre güneybatısında yer alan 1. ve 3. derece sit alanı ilan edilen antik yerleşim alanından taşındığı ancak ne zaman ve kimler tarafından taşındığına dair bilgi elde edilemedi. İncelemeler kapsamında 3 adet stel ile lahit kapağı Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Lavabaratuvarı Müdürlüğü uzmanları ile birlikte sökülerek Elmalı Müzesine nakil edildi. Geride kalan 21 adet eserin ise önümüzdeki günlerde taşınması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.