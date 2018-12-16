(Düzeltme) Alanya'da yaşayan Alman evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Alman turist eşi tarafından evinde ölü bulundu.

Avsallar Mahallesi'ndeki bir apartmanda kendisine ait dairede yaşayan Alman vatandaşı Horst Schmidt (68), bu sabah eşi tarafından yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Eşi durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde Alman turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Schmidt'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Schmidt'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.