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Antalya’nın fethinin 812’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında 3 Mart Pazar günü Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda Fetih Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Antalya'nın fethinin 812'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında 3 Mart Pazar günü Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda Fetih Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Fetih yürüyüşüne Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Sanatçı Uğur Işılak da katılım sağlayacak.


Antalya'nın fethi kutlamaları bu yıl da 1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen kutlama için hazırlıklar tamamlandı. Kutlamalar kapsamında Fetih Yürüyüşü, Fetih Koşusu, Uluslararası Antalya Kongresi'nin yanı sıra, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk de gökyüzünü şenlendirecek. Kutlamalar, 1 Mart 2019 Cuma günü saat 10.00'da AKM Fuaye alanında, “Selçuklu Sikkeleri Sergisi”, “Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi” ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü “Antalya Selçuklu Kitabeleri Taştaki Emanetler Sergisi”nin açılışları ile başlayacak.



Düzyatan ve Işılak coşkuya ortak olacak


Geçmiş yıllarda halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Fetih coşkusuna bu kez ünlü sanatçılarda eşlik edecek. 3 Mart Pazar günü Sahil Antalya Yaşam Parkı Konyaaltı Kent Meydanı karşısından başlayacak olan yürüyüş, Olbia Meydanı'nda son bulacak. Fetih Yürüyüşü 'ne Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Engin Altan Düzyatan da katılıyor. Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul bey rolü ile milyonları ekrana bağlayan Engin Altan Düzyatan, fetih coşkusunu Antalyalı sevenleriyle yaşayacak. Engin Altan Düzyatan'ın yanı sına ünlü sanatçı Uğur Işılak'ta coşkuya ortak olacak. Yürüyüşün ardından, “Solo Türk'ün” özel gösterisi ve “Uğur Işılak” konseri ile Antalya'yı Fetih Coşkusu saracak.

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