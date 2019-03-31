(Düzeltme)

Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP Millet İttifakı Belediye Başkan adayı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte Vali Hüsnü Tuğlu Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, oyunu kullanmak üzere saat 11.00'de oyun kullanmak üzere Vali Hüsnü Tuğlu Ortaokulu'na geldi. Başkan Uysal, okula girerken vatandaşlarla tek tek selamlaştı. 1326 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Uysal, önceliği eşi Ümran Uysal'a verdi. Kimliğini gösterip, oy pusulası ve zarflarını alan Uysal, şeffaf sandığa oyunu attı.

Oy kullandıktan sonra açıklamada bulunan Uysal, “Seçim demokrasinin tek unsuru değil ama en önemli unsuru. Bir kez daha seçimlerimizi yaptık. Milletimizin, komşularımızın, toplumumuzun iradesi ile inşallah Ülkemiz için, Antalya'mız için insanlık için hayırlı olur. Daha iyi bir gelecek için vesile olur. Bütün komşularımıza saygılarımı sunuyorum oyları hayırlı olsun” diye konuştu.