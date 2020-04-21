(Düzeltme)

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Antalya’da yaya geçidinde ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.

Antalya'da yaya geçidinde ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralı kadının ağabeyi, yerde yatan kardeşinin elini bir an bile bırakmadı.


Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Dilber Tunç isimli kadına, Cafer Ç.'nin kullandığı 07 LRV 38 plakalı ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerken başını refüj bordür taşına çarparak yaralanan Dilber Tunç'a ilk müdahaleyi ağabeyi ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Kız kardeşi Dilber Tunç'un elini bir an bile bırakmayan ağabeyi, eliyle kardeşinin yüzünü ve gözünü sildi. Dilber Tunç, 112 acil ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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