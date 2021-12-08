(DÜZELTME) - Başkan Uysal: "Muratpaşa'da imar ve mülkiyet sorunları için çalışıyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KONYSİAD) yılın son toplantısının konuğu oldu. Toplantıda konuşan Başkan Uysal, Zeytinköy olarak da bilinen Yeşildere ve Ermenek mahallelerinde, Muratpaşa'da 8 mahallenin tamamı ve Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan Kırcami'de yaşanan imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü için çalıştıklarını aktardı.

Bir otelde gerçekleşen toplantıda Başkan Uysal'ın yanı sıra Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten de yer aldı. Yılın son toplantısı Antalya'nın iş dünyasından önemli isimleri buluşturdu. KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda derneğin 2 yeni üyesine, üyelik belgeleri Başkan Uysal ve Kaymakam Köten tarafından takdim edildi.

“400 kilometre yol yenilendi”

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, belediyeciliği bir hayat standardı üretmek şeklinde ele aldıklarını söyledi. “Yapay işlere asla hiç girmedik. Rasyonel davrandık” diyen Başkan Uysal, bu çerçevede Muratpaşa'da, doğalgaz altyapı çalışmalarına paralel bir şekilde cadde ve sokak yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Gelecek ay, ilçede 400 kilometre asfalt çalışmasını tamamlamış olacaklarını aktaran Başkan Uysal, “Bu yenileme çalışmaları için 230 milyon civarında para harcamışız. Ve sonuçta 30 yıllık altyapı yenilemesini gerçekleştirdik. Bugünkü rakamlarla 700 milyon. Müteahhide versek, ihaleyle yapsak 1 milyarı geçecekti” diye konuştu.

“Piyasanın beşte biri fiyatlar”

Muratpaşa'da uygulanan belediyeciliğin temel karakterini ‘üretim'in oluşturduğunu dile getiren Başkan Uysal, 8 yıla yaklaşan bir süre içinde bin 600 dönüm yeni yeşil alanı Antalya'ya kazandırdıklarını söyledi. Bu çalışma için Ermenek Mahallesi'nde bitki üretim tesisi kurduklarını aktaran Başkan Uysal, belediyenin ihtiyacı olan çiçek ve fidanları piyasanın beşte birine mal ettiğini söyledi.

,

“İnovasyon projeleri”

Yine bu süre içinde 4 bin atık konteynerini yer altına aldıklarını anlatan Başkan Uysal, “Dışardan satın almadık. Atölyemizi küçük bir fabrikaya çevirdik. Ürettik ve yenilememizi yaptık” dedi. Başkan Uysal, projenin bugün büyük oranda tamamlandığını ve şimdi konteynerlerin uzaktan doluluk oranının görebilecekleri bir inovasyon üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Başkan Uysal, bu çalışmalarla birlikte, Zeytinköy olarak da bilinen Yeşildere ve Ermenek mahallelerinde, Muratpaşa'da 8 mahallenin tamamı ve Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan Kırcami'de yaşanan imar ve mülkiyet sorunlarının çözümü için çalıştıklarını aktardı. Kırcami'de mahkeme kararıyla yeni bir sürecin başladığını hatırlatan Başkan Uysal, çözüm için mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatları oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

“Türkiye buna alışsın çünkü daha güzel”

Konuşmasına Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, Komşu meclisi, Turunç Masa gibi özgün projeleriyle devam eden Başkan Uysal, “Genel olarak bir hayat standardı. Eşitlikçi kamu, en alttakileri mutlaka önceleyen merkeze alan kamu yaklaşımı. Denize sıfır alanlar bizde ya yaşlı evi ya engelli merkezi. Biz de böyle değerlendiriyoruz. Bizimki de böyle. Bizi de böyle kabul etsinler. Sosyal alanlar olarak değerlendiriyoruz. Vatandaşın kullandığı alanlar olarak değerlendiriyoruz. Türkiye buna da alışsın. Nasıl kimsenin giremediği farklı oluşumlara alıştıysa buna daha iyi alışırız. Bu daha insancıl, bu daha güzel” şeklinde konuştu.

“İhtiyatlı bir kış”

Toplantıda Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin kara kışı nasıl geçireceğine ilişkin bir soru üzerine “Gıdayı merkeze almak zorundayız. Yıl sonu kalan paramızla bir miktar daha gıda satın aldık. Şehrin en alt gelir gurubu bu sıkıntıyı yaşıyor. Onlar o sıkıntıyı yaşarken şehirde yapacağız her şey anlamını yitiriyor” diye konuştu. O yüzden inşaat işlerini yavaşlatmak durumunda olduklarını belirten Başkan Uysal, “Kışın gıda, yemek komşulaşma, kardeşleşme, moral yükseltici ekonomik krizin yüklerini hafifletici tutumlar takınacağız. Kışı ihtiyatlı geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal'a konuşmasının ardından KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan günün anısına plaket takdim etti. Toplantı hep birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.