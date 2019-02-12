“E-Ticarete İlk Adım”da Eğitimler Başlıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürütmekte olduğu “E-Ticarete İlk Adım” programı tüm hızı ile devam ediyor. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, program kapsamında bugüne kadar e-ticaret pazaryerleri, uluslararası e-ticaret pazaryerleri ve e-ticaret pazaryerleri ile entegrasyonun anlatıldığı 3 farklı etkinlik düzenlendiğini kaydetti. Çetin, “bu programı elektronik ticaret ile ilgili farkındalığı artırmak ve firmaların online satışa adım atmasını sağlamak amacıyla hayata geçiriyoruz. İstiyoruz ki; bu programı takip eden bir üyemiz, e-ticaret hakkında hiçbir bilgisi olmasa bile e-ticaret hatta e-ihracat yapabilir duruma gelsin. Farkındalık etkinliklerimiz bizim bile öngörümüzün ötesinde çok yoğun talep gördü. Katılımcıların e-ticaret konusunda vizyonlarını açacak üst düzey yetkililer son derece değerli bilgiler paylaştılar” dedi.

“Eğitimler uygulamalı olacak”

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, “Artık farkındalık etkinliklerimiz yerini uygulamalı eğitimlere bırakıyor. Bu kapsamda, konunun uzmanları tarafından pazar yerlerine giriş, genel e-ticaret, dijital iletişim stratejisinin kurulması ve dijital pazarlama gibi konularda eğitimler ve uygulama çalışmaları düzenlenecek. Eğitime katılan üyelerimiz, online satışa başlamak üzere ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri edinebilecekler. Eğitimler, 18-19-20 Şubat 2019 tarihlerinde, uygulama çalışmaları ise 27-28 Şubat 2019 tarihlerinde ATSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Eğitimlerimize katılmak isteyen üyelerimiz ve çalışanları Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru yapabilirler” dedi.