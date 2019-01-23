0 Yılı kapsamında Avrupa Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen "E-Ticarete İlk Adım" programı etkinlikleri "E-Ticarette Pazaryerleri ve Entegrasyon" toplantısı ile devam etti. ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda StockMount Satış Ekip Lideri Aslı Hamzaoğlu ve E-ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel "E-Ticarette Pazaryerleri ve Entegrasyon" konusunda tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan, ATSO Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2017 yılında bu yana üyelerini dijital ekonomiye hazırlamak için projeler yürüttüklerini, konu hakkında bilgi sahibi olmayan bir işletmenin bile "E-ticarete İlk Adım Programı"nı izledikten sonra e-ticaret yapar hale gelebileceğini kaydetti.

O dönem bitti

Artık dükkânın önüne sandalye atıp müşterinin beklendiği dönemin geride kaldığını vurgulayan Deniz konuşmasını şöyle sürdürdü;"Dijitalleşmenin, internetin olduğu bir dünyada ticaret yapanlar için mahalle yada şehir değil, tüm dünya potansiyel müşteri durumuna gelmiştir. Dijital ekonomi geleneksel toptancılığı, bayi sistemini hatta yüz yüze satış yöntemlerini bile değiştirmektedir. Bu değişime, dönüşüme ayak uyduramayan işletmelerimizin bırakın uzun vadeyi, orta vadede bile ayakta kalma şansı kalmamıştır. Nitekim veriler de bu dönüşüm ve değişim ihtiyacını desteklemektedir. Geçtiğimiz yıl normal perakende satış hacmi azalırken, internet üzerinden yapılan satışlarda hacim artışı %17'dir.Diğer taraftan Türkiye'de e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay %3.5 düzeyinde iken dünya ortalaması %8.5'lardadır. Yani, Türkiye için alınması gereken bir mesafe olduğu açıktır." dedi.

Değişime herkes hazır olsun

Konuya yalnızca Türkiye olarak da bakmamak gerektiğini hatırlatan Deniz, Asya ve Afrika ülkelerinde internet kullanım düzeyinin Dünya ortalamasına yükselmesiyle e-ihracata odaklanacak işletmeler için de müthiş fırsatlar ortaya çıkacağını kaydetti. Bu değişime herkesin hazır olması gerektiğinin altını çizen Deniz, bu nedenle üyelerin dijital dünyada yer almaları için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını söyledi.

Oda olarak geçmiş yıllarda da e-ticaret üzerine toplantılar yaptıklarını, eğitimler düzenlediklerini ancak bu kez çok daha kapsamlı bir programı yürüttüklerini kaydeden Cihangir Deniz," E-ticarete ilk adım programımızı takip eden bir üyemiz, konu hakkında hiçbir fikri olmasa bile e-ticaret yapar hale gelebilecektir. Bu programımız üç etkinlik grubundan oluşmaktadır; bunların birincisi farkındalık etkinlikleridir, ikincisi eğitim programlarıdır, üçüncüsü ise uygulama ve atölye çalışmalarıdır. Bugün 'E-Ticarete İlk Adım' programı kapsamında farkındalık başlığındaki son etkinliğimizi düzenliyoruz.Bundan sonraki süreçte eğitim çalışmalarız başlayacak. Şubat ayında da Programın eğitim ve uygulama kısımlarını tamamlayacağız. İstekli firmalarımıza 3 gün 6'şar saatten toplam 18 saatlik bir eğitim ve uygulama programı sunacağız. Bu toplantılarımızın da bu hedefimize katkı koymasını, katılımcılarımıza farklı bir vizyon kazandırmasını diliyorum." diye konuştu.