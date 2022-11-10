Edebiyat Antalya'yla buluşuyor

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği ve yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında yılın en iyilerini edebiyat dünyasının önemli isimlerinden oluşan jüri tarafından belirlendiği ‘Antalya Edebiyat Günleri'nin 7'ncisi, 17-20 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Edebiyat günleri yolculuğu 2015'te “Çağdaş, yaşanabilir bir kentin sakinlerine, konuklarına sundukları arasında zengin bir edebiyat ortamı da olmalıdır” diyerek başladı. Ödülleri, söyleşileri, sergileri, öykü ve şiir okumaları, dinletileri, atölyeleri ve edebiyat patikası gibi etkinliklerle Antalya Edebiyat Günleri, bu süre içinde yazın dünyasının önemli etkinlikleri arasına girdi.

Onur ödülleri

Antalya'yı canlı bir edebiyat şehri yapmayı bununla birlikte kentin edebiyat içinde daha çok yer almasını ve edebiyata daha çok dahil olmasını amaçlayan Antalya Edebiyat Günlerinin klasiği olan onur ödülleri, Füruzan ile başladı. 2017 yılında Zülfü Livaneli'ye sunulan onur ödülü, 2018'de şiirde Ahmet Telli'ye, öyküde Adnan Özyalçıner'e ve romanda İnci Aral'a verildi. 2019'da onur ödüllerinin sahipleri Lale Müldür ve Osman Şahin, 2020'de Erdal Alova ve Latife Tekin, 2021'de ise Cevat Çapan ve Buket Uzuner' oldu.

İlk yıl ödülleri

Antalya Edebiyat Günlerinin ilk yılında öyküyle ilgili iki yarışma gerçekleştirildi. Yarışmada, bir yıl önce yayımlanmış ancak daha önce ödül almamış öykü kitapları değerlendirildi, Antalya'da yaşayan genç öykücüler yarıştı. İlk yılın jürisi, Füruzan, Faruk Duman, Aysu Erden, Özcan Karabulut, İbrahim Karaoğlu ve Ayşegül Tözeren'den oluştu.

Jürinin değerlendirmesi sonunda En İyi Öykü Kitabı Ödülü'nü “Sonunda Herkes Yalnız” kitabıyla Hasan Özkılıç aldı. Genç Öykü yarışmasında ise “Issız Bir Gölün Kıyısı” isimli öyküyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi öğrencisi Hasan Yayan ve “Hayal Et Antalya” isimli öyküyle Güzeloluk Anadolu Lisesi'nden Kazım Kava Özbey birinci oldu.

Öykünün en iyileri

2017 yılında ise öykü ödülleri yarışma formatından ödül sistemine dönüştü. Jüri, En İyi Öykü Kitabı dalında “Kuyuda” kitabıyla Belma Fırat'ı, En İyi İlk Öykü Kitabı dalında ise “Şu Yağmur Bir Yağsa” ile Kamil Erdem'i ödüle değer buldu. 2018'de ise En İyi Öykü Kitabı ödülü “Kamçılanma Mesafesi” kitabıyla Zeynep Uzunbay'ın, En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü ise “Ev Yapımı Hüzünler” ile Oğuzhan Yeşiltuna'nın oldu.

2019'da, Özcan Karabulut, İbrahim Karaoğlu, Ayşegül Tözeren, Faruk Duman ve Zeynep Uzunbay'ın değerlendirmesiyle En İyi Öykü Kitabı Ödülü “Kimsenin Bilmediği İnsanlar” kitabıyla Kadri Öztopçu'nun, En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü ise “Sessiz Şarkıcı” kitabıyla oyuncu Caner Cindoruk'un oldu.

2020'de ise En İyi Öykü Kitabı ödülünü “Mesafenin Şiddeti” kitabıyla Yalçın Tosun ve “Lodosla Gelen” kitabıyla Jale Sancak paylaştı. O yıl En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü de iki isme gitti. Baran Güzel, “Her Kötü Geceden Sonra” ve Ferit Sürmeli, “Burası Henüz Hiçbir Yer” isimli kitaplarıyla ödüle uzandı. 2021 yılında En iyi öykü kitabı ödülü “Uzak Değil” ile Eylem Ata Güleç'in olurken, en iyi ilk öykü kitabı ödülünü “Sırça Kanatlar” ile Derya Sönmez aldı.

Yedinci yılın jürisi

Bu yıl 7'incisi düzenlenecek Antalya Edebiyat Günleri, 17-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Danışma Kurulu Ferruh Tunç, Gülnur Karaaslan, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Ahmet Telli ve Banu Kurt'tan oluşan Antalya Edebiyat Günlerinin yılın En İyi Öykü ve İlk Öykü kitaplarını belirleyen jürisinde ise Ferruh Tunç, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve Eylem Ata Güleç yer alıyor.