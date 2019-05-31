Edebiyat ödülleri sahiplerini buldu

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada birincilik Serkan Erden, ikincilik İbrahim Şaşma, üçüncülük Himmet Karataş, teşvik ödülü Defne Aydemir ve Onur ödülü de Ali Çelik'e verildi. Bu yıl çocuk, doğa ve hayvan temasında düzenlenen edebiyat yarışmasına sahne tasarımı damga vurdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından Antalya'nın kültür hayatına armağan edilen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasının Ödül Töreni Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl 5'ncisi düzenlenen yarışmaya Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, edebiyata gönül vermiş çok sayıda usta isim katıldı. Yarışmanın bu yılki teması masal türünde çocuk, doğa ve hayvan olunca ödül töreninin yapıldığı sahnede masalların dünyasını aratmadı. Tören öncesi Vantrolog Çiğdem Dağtekin ve sevimli Marmelat'ı konuklara keyifli anlar yaşattı. Ödül Töreninin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok önemli bir projenin 5. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Güzelliklerle yapılan her işin etrafa da o güzellikleri yansıttığını dile getiren Tütüncü, “İnsan gönlünün güzelliğini şehre yansıtır ve şehri inşa eder. O şehirde döner insanı inşa eder. Gönlü güzel olanların şehirleri de güzel olur. Yüzünde tebessüm olanların şehirleri, o şehre girer girmez size tebessüm eder . Gönlü gülistan olanların şehirleri gül bahçesine benzer. Atalarımız ne güzel ifade etmişler; ‘Aslan yattığı yerden belli olur.' İşte şehirlerde şehir halkının nasıl bir ruh haline sahip olduklarını gösterir. Biz bir yandan şehri inşa ederken, diğer yandan da şehir insanının ruhunu çeşitli güzelliklere sevk edecek tasarımları ortaya koymaya gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizi doğa ile buluşturmak kültür-sanat alanlarında onlara güzel bir ortam oluşturmak bizim yüksek ufukla hayata geçirmek istediğimiz şeyler" dedi.

Antalya anıları "Huzur" romanında

“Hemşehrimiz diye gururla ifade ettiğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 yıl önce ismini yaşatalım istedik" diyen Tütüncü, "1914 ile 1918 yılları arasında merhum Ahmet Hamdi Tanpınar Antalya'da yaşadı. Babası Osmanlının son dönemlerinde 4 yıl boyunca Antalya'da kadılık yaptı ve kendiside Antalya lisesinden mezun oldu. Tanpınar'ın ‘Huzur' adlı romanını okuduğunuzda Antalya'nın 1914 ve 1923 Antalyasını görürsünüz. Antalya'nın anlatıldığı muhteşem bir romandır Huzur romanı. Tanpınar, bizim medeniyetimizin en büyük yazarlarından, en büyük şairlerinden, en büyük müebbitlerinden birisi. Biz Antalya da onunda 4 yıl boyunca hemşehrilik etmekten bu şehrin insanları olarak gurur duyuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Belediye başkanı olduğunda Ahmet Hamdi Tanpınar için geçmişteki yöneticilerin ne yaptığına baktığını belirten Tütüncü, “Antalya Lisesinin güney kısmında daracık bir sokak ve sokaktaki küflü tabelada Ahmet Hamdi Tanpınar yazıyordu ve başka bir şehirde de edebiyatımızın en büyük üstatlarından birisinin ismini yaşatacak bir şey olmadığını gördüm. Varsak'da güzel bir butik kültür merkezi yapıyorduk. Onun adını Ahmet Hamdi Tanpınar ismi ile tesviye edelim dedik ve girişine “Bir Adım Kalmalı” şiirini de gümüş harflerle yazdık. Ve bizden bir hatıra kalsın diye şehrimize armağan ettik. Bu sadece yeterli değildi, onun adıyla edebiyatçıları bir araya getirecek bir yarışma tertip etmeliydik. Bizim her yıl düzenlediğimiz yarışmaların konusu ve teması farklı. O yarışmaya katılan eserler kitaplara basıldı ve kitaplıklarda yerini aldı” dedi.

Kentimizin de bir masalı olmalı

Bremen Mızıkacıları masalından örnekler vererek konuşmasına devam eden Tütüncü, “Milli kültürümüzü çocuklarımıza, şehrimize anlatacak özgün eserlere, çalışmalara projelere ve uygulamalara ihtiyacımız var. Bu yıl masal teması ile düzenlediğimiz 5. Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması da buna dönüktü. Dilerim çalışmamız karşılığını bulur. Günün birinde de bizim kentimizin bir masalı olur. Markalaşma ve tarihe iz bırakmak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum”diye konuştu.

Tütüncü, konuşmasının ardın yarışmada görev alan jüri üyelerine çiçek, dereceye girenlere de ödüllerini takdim etti. 5. Ahmet Hamdi Tanpınar yarışmasında birincilik Serkan Erden, ikincilik İbrahim Şaşma, üçüncülük Himmet Karataş, teşvik ödülü Defne Aydemir ve Onur ödülü de Ali Çelik'e verildi. Elemeleri geçerek finale kalan eserler arasından seçilen en iyilerin ödüllendirildiği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülleri'nde birinci yarışmacıya 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin, bir kişiye de 2 bin TL. teşvik ödülü takdim edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ödül töreninin ardından yarışmaya katılarak dereceye giren ilk 20 eserin yer aldığı ‘Zaman Zaman İçinde' adlı kitabı imzaladı.