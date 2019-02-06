Edebiyat öğretmeni 5 yılın sonunda yeniden yürüdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2014 yılında trafik kazası geçiren edebiyat öğretmeni Mustafa Taşdemir, 5 yıl sonra tekrar yürümeye başladı.

Korkuteli ilçesinde edebiyat öğretmenliği yapan 41 yaşındaki Mustafa Taşdemir, 2014 yılında trafik kazası geçirdi. Kaza esnasında iki bacağı da kırılan Taşdemir, ambulansla en yakındaki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alındı. Taşdemir'in yapılan ameliyat sonrasında bacağına yerleştirilen platin kırıldı ve kemiği bir türlü kaynamadı. Dört ameliyatın ardından umudunu kaybeden Taşdemir, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Memorial Antalya Hastanesinde Op. Dr. Murat Baloğlu ile görüşerek, ameliyat olmaya karar verdi. Başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan ve yatağa mahkum olmaktan kurtulan Taşdemir, tekrar yürümeye başladı.

"Sağ bacağı yürüyemez hale geldi"

Mustafa Taşdemir sol bacağındaki hareket yetisini kazanarak hayatına devam ederken, bu kez de yatağa bağımlı olarak geçen bir yılda hareketsizlik yüzünden sağ bacağının ön çapraz bağlarının kopmuş olduğu ortaya çıktı. Sorun nedeniyle yürürken dizi dönen ve bacağı farklı şekilde hareket eden Taşdemir'e, sol bacağı iyileştikten sonra Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından kapalı yöntemle çapraz bağ ameliyatı yapıldı. Rahat bir şekilde yürüyebilir hale gelen Taşdemir'in duruş bozukluğu da ortadan kalktı.

Taşdemir, "Daha önce yapılan ameliyatlardan sonra sol bacağımın üstüne basmamam söylenmişti. Murat Bey geldi, bana akşama kadar çalışacağım egzersizler hakkında bilgi verdi. Akşam geldi, 'Şimdi ayağının üstüne bas' dedi. Daha önce basmama hiç izin verilmemişken, Murat Bey ameliyatın ertesi gün yürümeme yardımcı oldu. Evime nasıl gideceğim ve merdivenleri nasıl çıkacağım diye düşünürken kendim yürüyerek gittim" ifadelerini kaydetti.

İkinci ameliyatı da başarıyla atlatan Taşdemir, "Daha önce yürümediğim için dizimin döndüğünü bilmiyordum. Murat Bey sayesinde yürümeye başlayınca anlaşıldı ki benim çapraz bağlarım da yırtılmış. Evde zaman geçirmek ve öğrencilerimden uzak kalmak çok zordu. Onlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"İki bacağı da artık sağlıklı"

İki ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Murat Baloğlu da "Hastamız sol tarafta femur kemiğinde kaynamama şikayetiyle geldi. Dört kez açık cerrahi ile ameliyat olmuş. 11'inci ayında hala ayaklarının üzerine basıp yürüyemiyordu. İki defa içerideki platinler kırılmış. Biz sol femurda kaynama olmadığını gördük. İçerideki platinlerin hepsini çıkardık. Kemik içerisine özel bir çivi koyduk. Kendinden kemik alıp bölgeye naklettik. Birinci ayında kısmi yükle hastamızı yürütmeye başladık. İkinci ayda ise koltuk değnekleriyle rahatça yürümeye başladı. Ameliyatın ardından hasta yürüyünce anlaşıldı ki ön ve arka çapraz bağları kopmuştu. Bu yüzden dizinde atma ve dönme şikayetleri ortaya çıktı. Ön ve arka çapraz bağlarına artroskopi yöntemiyle ameliyat edip hastanın iki bacağına kavuşmasını sağladık" diye konuştu.