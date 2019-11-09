Edebiyatın onur gecesi

Muratpaşa Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 4'üncü Antalya Edebiyat Günleri'nde bu yılın onur ödülleri, düzenlenen gecede, Lale Müldür ve Osman Şahin'e takdim edildi. Köy Enstitüsü mezunu yazarların en iyi temsilcilerinden Osman Şahin'e ödülünü sunan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Lale Müldür ve Osman Şahin'e onur ödülü verebildiğimiz için mutluyum” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri'nin ödül töreni Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Abdülkadir Budak, Cem Savran, Feridun Andaç, Ferruh Tunç, Özcan Kaarabulut, Gürsel Korat gibi çok sayıda edebiyatçıyı bir araya getiren Antalya Edebiyat Günleri'nin ödül törenine Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la katıldı.

Öykü ödülleri

İlke Türkdoğan'ın bestelenmiş Yaşar Kemal şiirlerini seslendirdiği dinletiyle açılan törende ilk ödül ‘Sessiz Şarkıcı' kitabıyla yılın ‘en iyi ilk öykü kitabı' ödülünün sahibi olan oyuncu Caner Cindoruk'a verildi. Cindoruk adına ödülü kendisi de bir edebiyatçı olan babası Taner Cindoruk aldı. Cindoruk “Caner'in yolu bizim kavşakla buluştu. Yolu açık olsun” dedi. Antalya Edebiyat Günleri'nde yılın ‘en iyi öykü kitabı' ödülü ise ‘Kimsenin bilmediği insanlar' kitabıyla Kadri Öztopçu'nun oldu. Öztopçu adına ödülü Hami Çağdaş aldı. Çağdaş, “İyi bir öykücünün ödülünün almak benim için bir onur. Teşekkür ediyorum” dedi.

Onur ödülleri

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül gecesinde yılın onur ödülleri sırasıyla Lale Müldür ve Osman Şahin'e takdim edildi. Müldür'e ödülünü şair Ferruh Tunç takdim etti. Lale Müldür, salonu “Merhaba Antalya” diyerek selamlarken “Antalya biraz garip bir yer. Entelektüel insanlar, sanatçılar var ama bunlar bir türlü bir araya gelip daha büyük bir şey yaratamıyorlar. Daha büyük bir şey yaratmaları için elimden gelen her şeyi ben de vermek isterim” diye konuştu.

Osman Şahin ise ödülünü Belediye Başkanı Uysal'dan alırken teşekkür konuşmasını Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet'in ‘Yaşamaya Dair' şiirini okuyarak yaptı. Başkan Uysal ise gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Lale Müldür ve Osman Şahin'e onur ödülü verebildiğimiz için mutluyum. Osman Şahin ve onun gibi yazanlar, onun kuşağından olanlar, şiirde de Lale Müldür'ü buna dahil edebiliriz, hep sahici geliyor bana. Bu sahicilik dolayısıyla ben, Lale Müldürleri, Osman Şahinleri, Yaşan Kemalleri, Yakup Kadrileri seviyor ve onları en az Octavio Paz kadar evrensel buluyorum. Hepsinin önünde saygıyla, sevgiyle, hürmetle eğiliyorum. Teşekkür ediyorum.”

Antalya Edebiyat Günleri'nin ödül gecesi Yahya Kemal Beyaltı'dan Paul Eluard'a, Nazım Hikmet'te şairlerin bestelenmiş şiirlerini seslendirdiği ve Lübnanlı şarkıcı Feyruz'un Li Beyrut şarkısıyla salonu dolduranları adeta büyüleyen Gülcan Altan konseriyle sona erdi.