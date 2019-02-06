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Efecan taraftarla buluştu

Aytemiz Alanyaspor’un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, Alanyaspor Store’da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Efecan Karaca, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.


Alanyaspor Store mağazasında taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Efecan Karaca, turuncu-yeşilli taraftarların formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza gününe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Genel Sekreter Fikret Arık, Store ve Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Girenes de katıldı.

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