Ege, AKTOB için adaylığını açıkladı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) 14 Aralık'ta gerçekleşecek seçimli genel kuruluna adaylığını açıklayan Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, “Kurumun geleceği için daha etkin yönetim, üyelerimizi kucaklayıcı toplantılar ve organizasyonlar ile yenilikçi bir yönetim anlayışı ile başkanlığa adayım” dedi.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı ve AKTOB Genel Sekreteri Yeliz Gül Ege, “14 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan AKTOB genel kuruluna tek aday olarak gidilmemektedir. Görev almak isteyen işletme sahibi ve profesyonel arkadaşlarımızı, yönetim kuruluna aday olmaları için davet ediyorum. Hâli hazırda genel sekreterlik görevini yürüttüğüm AKTOB yönetim kurulunda on iki yıldır görev yapıyorum. Kurumun geleceği için daha etkin yönetim, üyelerimizi kucaklayıcı toplantılar ve organizasyonlar ile yenilikçi bir yönetim anlayışı ile başkanlığa adayım” diye konuştu.

Ege, aday olmasının nedenlerine ilişkin, “Katılımcı yönetim kurulu anlayışı olmaması, kararların önceden belirlenmiş olup yönetim kurulunda el kaldır indir şeklinde karar defterine imza atılmasından ibaret oluşu ve bölgelerdeki üyelerimizin kurumdan olan talepleri, aday olmamın ana nedenidir. Akdeniz bölgesi turizmi için önemli olan bu kurumda, kuruluşundan bugüne görev almış turizm gönüllülerine teşekkürü borç bilirim. Gelişen ve değişen dünya düzeni elbette turizmi etkilemektedir. Değişim kaçınılmazdır. Ne mutlu ki bu kurum iki başkan adayı yetiştirmiştir. Seçime, bu olumlu yönüyle bakarak, sağduyu ile yapacağımız demokratik bir seçim olmasını diliyorum. Antalya ya bu yakışır ifadelerinde bulundu.