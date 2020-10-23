Ege Aydan'ın 33'üncü sergisi Muratpaşa'da açılıyor

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, ikinci açılış yıldönümünde oyuncu ve ressam Ege Aydan'ı ‘Suda Kal' isimli 33'üncü kişisel sergisiyle misafir edecek. Sergi, 26 Ekim Pazartesi saat 14.00'te Ege Aydan'ın katılacağı söyleşiyle açılacak.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Türk sinemasının ‘Sultan'ı Türkan Şoray'ın adını taşıyan kültür merkezi, açılışının ikinci yıl dönümünü yarın gerçekleştirecek Anjelika Akbar konserinin ardından sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve ressam Ege Aydan'ın 33'üncü kişisel sergisiyle kutlayacak.

Kült yapımlar arasında yer alan Behzat Ç.'de, Behzat komiserin ağabeyi Şevket'i canlandıran, 1996 yapımı İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Hezarfen Ahmed Çelebi rollüyle akıllara kazınan Ege Aydan, ‘Suda Kal' isimli suluboya resim sergisiyle Antalyalı sanatseverle buluşacak.

Küratörlüğünü ibrahim Karaoğlu'nun yaptığı sergi, pazartesi saat 14.00 sanatçının da katılacağı ‘Ege Aydan ve Sanat' söyleşisinin ardından açılacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle söyleşi ve açılış maske ve sosyal mesafe kullarına göre gerçekleştirecek. Söyleşi ve açılışa katılım için sanatseverlerin 350 07 48 numaralı telefona isim bildirmeleri yeterli olacak. 26 Kasım'a kadar ücretsiz gezilebilecek sergide, sanatçının 70'e yakan eseri yer alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sergi için hazırlanan kataloğa yazdığı önsüzde Ege Aydan'ın çok yönlülüğüne vurgu yaparken tiyatro ile başlayan serüvenin yönetmenlik, sinema ve dizi oyunculuğu, resimle sürdürdüğünü söyledi. Başkan Uysal, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Sanat, kimi sanatçılar için hayatı yeniden biçimlendirme, yeni bir gerçekliğe dönüştürme işidir. Sanatçı Ege Aydan, insanı ve doğayı kendine özgü bir üslupla, kendi sanat diliyle biçimlendirerek yansıtıyor. Değerli sanatçımızın bu özel sergisini Türkiye Şoray Kültür Merkezi'mizde sergilemekten kıvanç duyuyorum.”