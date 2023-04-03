Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği ve 610 sporcunun mücadele edeceği ‘Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası' başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla HayatPark'ta bu yıl ikincisini düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası başladı. Minik, yıldız, genç ve ustalar olarak 4 kategorinin yer aldığı turnuvada ayrıca, farklı yaş gruplarından da sporcular mücadele ediyor. 610 sporcunun katıldığı turnuva 23 Nisan tarihinde sona erecek. Dereceye giren sporcular, 23 Nisan'da düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

7'den 70'e katılım

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, halkın egemenliğini 102 yıl önce hâkim kıldığını ve bu günü çocuklara bayram olarak armağan ettiğini hatırlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu özel gün dolayısı ile tenis turnuvası düzenlediklerini ifade etti. Tenise yeni başlayanlardan profesyonel sporculara kadar 7'den 70'e herkesin bu turnuvada yer aldığını dile getiren Başkan Esen, "Turnuvada mücadele eden bütün sporculara başarılar diliyorum'' dedi.