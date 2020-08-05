İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğitim Araştırma Hastanesi önü trafiğe kapanıyor

Antalya 3.

Aşama Raylı Sistem Hattı çalışmaları kapsamında Tarık Akıltopu Caddesinin Meltem Bulvarı-100. Yıl Bulvarı arasında kalan kısmının doğu aksı (Eğitim Araştırma Hastanesi önü) 7 Ağustos Cuma günü trafiğe kapatılacak. Çalışmaların 20 gün sürmesi bekleniyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Aşama Raylı Sistem Hattı çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında Tarık Akıltopu Caddesinin Meltem Bulvarı 100. Yıl Bulvarı arasında kalan kısmının doğu aksı 7 Ağustos Cuma günü trafiğe kapatılacak. Çalışmaların 20 gün sürmesi planlanıyor.


Vatandaşların mağdur edilmemesi ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin tüm aşamalarında bilgilendirme yapılacağını belirten yetkililer, vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.