Eğitim Bir Sen 29 yaşında

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kurulduğu günden bu yana emek, özgürlük ve adaletin ayrılmaz bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, eğitim çalışanlarının hak ettiklerini almasını sağlayacak adil paylaşım için mücadele verdiğini söyleyerek Eğitim Bir Sen'in 29. kuruluş yıldönümünü kutladı. Miran, “Sendikamızın kurucusu, Mehmet Akif İnan'ın tanımıyla ‘köklerini medeniyetimizden alan soylu mücadelemizi, adil şahitlik çerçevesinde geleceğe taşımak için' var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük sendikası ünvanını elinde bulunduran Eğitim Bir Sen mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

"28 Şubat ve 15 Temmuz'da alanlara ilk çıkan teşkilat olduk"

Eğitim Bir Sen'in Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı olarak 14 Şubat 1992 tarihinde Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulduğunu belirten Miran, yaklaşık 10 yıl boyunca kamu görevlilerinin sendikal haklara kavuşması için gayret gösteren İnan'ın, bu çalışmalarıyla aynı zamanda Türkiye'de demokrasinin tabana yayılarak gelişmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına büyük katkıda bulunduğunu söyleyerek, “Sendikamız, 28 Şubat'ın utanç verici kararlarının hayatımızdan çıkmasının, başörtüsü zulmünün sona ermesinin, katsayı engelinin son bulmasının, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin püskürtülmesinde alanlara ilk çıkan teşkilat olmuştur” diye konuştu.

“Yeni ufuklardan yeni umutlara”

Bugün 29. yılını kutlayan Eğitim-Bir-Sen'in, 15 Mayıs 2013 tarihinde 251 bin 110 üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikası unvanını elde ettiğini hatırlatan Eyüp Bülent Miran, 2020 yılında üye sayısını 428 bin 571'e yükselten çıkaran Eğitim-Bir-Sen'in, genel yetkili sendika olarak, ‘yeni ufuklardan yeni umutlara' yolculuğuna devam ettiğini ve hedefinin, kamu görevlilerinin en büyük sendikası olarak önümüzdeki dönemde de eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak ve geliştirmek olacağını işaret etti. Miran, “Biz, sendikamızın, konfederasyonumuzun kurucusu, Mehmet Akif İnan'ın tanımıyla ‘köklerini medeniyetimizden alan mücadelemizi, adil şahitlik çerçevesinde geleceğe taşımak için' var gücümüzle çalışıyoruz. Biz, tam da bu noktada, öncülerle gelecek arasında bir köprü vazifesi gördüğümüzün bilincindeyiz. Öncülerimizin vasiyetine de uyarak, asla hırsa kapılmadan ama sorumluluklarımızla, yani kulluğumuzla şekillenmiş azmimizi hep diri tutup, insan ve insanın en saf eylemi olan emek mücadelesini en güçlü şekilde sürdürüyor, bu soylu eylemimizi de adil hafızaya naklediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mehmet Akif İnan'a ve davada yanında yer alan arkadaşlarına rahmet diliyorum”

Eyüp Bülent Miran, İnan ve dava arkadaşlarına rahmet dileyerek sözlerine şöyle devam etti: “Ne diyor Mehmet Akif İnan, : ‘Sorumluluklarını yerine getirmeyen, hak talep edemez' Ve sorumluluğumuzun niteliğini belirleyen öğüdünü veriyor: ‘Sizi geleceğe taşımayacak, ufkunuzu açmayacak gündelik konuşmalardan uzak durun.' Yani çağa şahitlik, çağın üstüne sıçramak, bunun da ötesinde hep ötelere ilişkin sorumluluğa sahip olup insanlığa hizmet etmek sorumluluğunu bize hatırlatıyor bu sözleriyle. O, dediğim gibi bir iman ve aksiyon adamıydı. 60 yıllık ömrün hülasası işte bu telaştı ama hiç umutsuz değildi. Bir hakikat uğruna azlık çokluk muhasebesi yapmadan o da, ‘Bir adım atarsak kafes kırılır, belki birden erir zincirlerimiz' diyerek hep öne atılmıştır. Bu vesile ile Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'a ve davada yanında yer alan arkadaşlarına rahmet diliyorum.”