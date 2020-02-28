Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Gün birlik ve beraberlik günüdür"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "lke olarak ibadet ve bağışlanmayla geçecek üç aylara girişin müjdecisi mübarek bir gecede ellerini duaya açmışken, Suriye'den gelen acı haber yüreklerimizi dağlamıştır" dedi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Suriye rejim güçleri tarafından yapılan ve 33 askerin şehit düştüğü saldırı ile ilgili konuştu. Askerlere yapılan saldırının hiç bir gerekçesinin kabul edilemeyeceğini belirten Başkan Miran, “Ülke olarak ibadet ve bağışlanmayla geçecek üç aylara girişin müjdecisi mübarek bir gecede ellerini duaya açmışken, Suriye'den gelen acı haber yüreklerimizi dağlamıştır. Idlib'te, gözetleme noktalarımızdan birine, rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit edilmiş, çok sayıda askerimiz ise yaralanmıştır. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Türkiye, yüzyıl öncesinin Türkiye'si değil"

Diplomasi, savaş ve insanlık hukukunun çiğnenerek gerçekleştirilen bu ve benzeri alçakça saldırılar karşısında sessiz kalan veya saldırının ortağı olan devletlerin, barış ve güvenli bölgenin tesisi için gerekli duyarlılığı göstermediğini söyleyen Miran, “Emperyalizm, her alanda gelişerek güçlenen Türkiye'yi, yüzyıl önce İstiklal Harbimizi verdiğimiz dönemin şartlarına benzer bir imkansızlığa mahkum edip bölgeden dışlamak, bizim dahil edilmediğimiz bir oyun ve paylaşım planı ile bölgenin haritasını yeniden çizmek istemektedir. Ancak Türkiye, yüzyıl öncesinin Türkiye'si değildir, artık bölgede büyük bir güçtür. Geldiğimiz bu aşamada, Türkiye'nin kabul etmediği hiçbir çözüm, yaşama ve uygulanma şansı bulamayacaktır. Türkiye en yüksek seviyeden bu kararlılığın mesajını vermiştir. Türkiye, katillere gereken cevabın verileceğini, alçakça saldırının hemen akabinde belirlenen hedefleri ateş altına alarak göstermiştir. Şeytani oyun, planlayanlarının başına geçirilecektir. Milli güvenliğimizi, hak ve hukukumuzu ve masum insanların can güvenliğini korumak için teröre karşı sürdürdüğümüz mücadele sonuç alınıncaya kadar devam etmelidir, edecektir. Bu saldırıyı yapanlar da, saldırganları destekleyen ve cesaretlendirenler de hak ettikleri cevabı mutlaka alacaklardır. Askerlerimize saldırarak amaçlarına ulaşacaklarını sananlar, kendileri için nasıl bir son hazırladıklarını göreceklerdir, görmeye de başlamışlardır. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, gerçek bir millet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, milli duygular ve idealler etrafında kenetlenme, birliğimizi pekiştirme günüdür" diye belirtti.