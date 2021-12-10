Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “İnsan hakları ihlallerine sessiz kalmadık”

Miran, “Eğitim-Bir-Sen olarak bugüne kadar, hakki ihlal edenin ya da hakki ihlal edilenin kimliğine bakmaksızın insan hakları ihlallerine sessiz kalmadık, kalmayacağız ” dedi.

“62 yıla rağmen adaletsizlik sürüyor”

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi, öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Miran, Evrensel değerler olarak nitelenen bu hak ve özgürlüklerin, onurlu bir yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğunu fakat 10 Aralık 1948'de imza altına alınan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile anılmaya başlanan ‘Dünya İnsan Hakları Günü'nün üzerinden 62 yıl geçmesine rağmen hala birçok alanda haksızlık, adaletsizlik ve ayrımcılığın sürdüğünü kaydetti.

“Ayrımcılık imza atanlar tarafından yapılıyor”

Ayrımcılığın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine imza atanlar tarafından yapıldığını belirten Miran, “Demokrasi götürmek adı altında Irak ve Afganistan'da yaşanan insan hakki ihlalleri hala gözlerimizin önündedir. Afrika'da bir dilim ekmek için birbirini ezip geçen insanlara uygulanan ayrımcılık da yine, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne imza atan ülkeler tarafından yapılmaktadır. Kimin hayatta kalıp kalmayacağına karar verme konumunda bulunanların ikiyüzlülüğünü her gün yeniden ibretle seyretmekteyiz. Türkiye'de, en temel insan haklarından biri olan kadınların eğitim ve çalışma hayatına katılması, çeşitli bahanelerle engellenmektedir. Özgürlüklerin genişletilmesi esasına dayalı sivil anayasa istek ve çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişiminde lokomotif rol üstlenmesi gereken üniversitelerimizden bazılarının hala eski yasakçı zihniyetin etkisinden kurtulamadığını görmekteyiz” şeklinde konuştu.

“İnançlar yüzünden hala derslere girilmiyor”

İnançları nedeni ile hala üniversitelerde derslere giremeyen öğrenciler olduğuna değinen Miran, “Gençlerimiz hala, özgür eğitimin yapılması gereken üniversitelerde inançları nedeniyle derslere girememekte, Anayasa'da teminat altına alınan ‘her vatandaşın özgür eğitim alma' hakkından mahrum bırakılmaktadır. Ülkemizde insan hakları alanında yaşanan pek çok sorun bulunmaktadır. Bu sorunların ortadan kalkmasının en temel yolu, insani merkeze alan yeni bir Anayasa'nın ve kanunların yapılması ve uygulamanın da bu yönde yürütülmesinden geçmektedir” ifadelerini kullandı.