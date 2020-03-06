Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Meslek kanunu olmazsa olmazımız"

Türkiye'de görev yapan 1 milyonun üzerindeki öğretmenin eğitimin kalitesinin artması açısından özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesi gerektiğini belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Öğretmenleri atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümler meslek kanununun olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

"Sözleşmeli ve ücretli kaldırılmalı"

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarını kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliğini kazanamayacağına da vurgu yapan Miran, öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesinin meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu, İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere, zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkan ve fırsatlar, artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin önemli bir etken oluşturacağını işaret etti.

"Artık adım atılmalıdır

Miran, “Biz Eğitim Bir Sen olarak diyoruz ki Eğitim-öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliği konusu bir sorun olarak değil, bir konum olarak meslek kanunu kapsamında düzenlenmeli, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmalıdır. Yetkililer, hakları koruyacak, çalışma şartlarını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek meslek kanununu hayata geçirmek konusunda artık adım atmalıdır" mesajını verdi.